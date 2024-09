Pedro Certezas provoca Flamengo após queda na Libertadores: ‘Passou o melhor time’

Pedro Certezas no Allianz Parque (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 00:37 • Rio de Janeiro

Pedro Certezas não perdoou os torcedores do Flamengo e publicou um vídeo nas redes sociais com muita ironia após a eliminação do Rubro-Negro nas quartas de final da Libertadores. A equipe do treinador Tite caiu na competição, nesta quinta-feira (27), para o Peñarol, no Estadio Campeón del Siglo.

Na publicação, o influenciador afirmou que o Peñarol foi o melhor time na disputa pela classificação para a semfinal. Agora, após eliminar o Flamengo, a equipe uruguaia irá enfrentar o Botafogo na próxima etapa.

- Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Estava aqui vendo Peñarol e Flamengo, e torcendo para o pior passar, até porque o vencedor pega o Botafogo na semifinal da Libertadores. Mas olha quem passou, o Peñarol, o melhor time - disse o influenciador.

Além disso, Pedro Certezas ainda comentou com bastante ironia que preferia ter que enfrentar o rival ao invés da equipe uruguaia. Ele chegou a citar os últimos bons resultados do Botafogo contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro.

- O Peñarol pode ganhar do Botafogo, é um time enjoado. Se fosse o Flamengo eu estaria mais tranquilo, entendeu? Até porque, no Brasileiro, tomou porrada no Maracanã, por 2 a 0, uma cacetada de 4 a 1, não viu a cor da bola. Aí, eu ficaria mais tranquilo na Libertadores, era uma vaga certa na final. Mas com o Peñarol é mais complicado. Vai ser difícil - concluiu.