Escrito por Lance! • Publicada em 26/05/2024 - 16:40 • São Paulo (SP)

Denílson e Belo surpreenderam ao se encontrarem e darem um abraço em rede nacional, após enfrentarem um processo que durou mais de 23 anos. O encontro inesperado aconteceu antes da bola rolar no 'Futebol Solidário' em prol das vítimas do Rio Grande do Sul.

Após 23 anos, a Justiça oficializou a decisão que encerra o imbróglio entre o cantor e o comentarista. O acordo - que já havia sido comunicado pelas partes - foi homologado pelo poder Judiciário, colocando um ponto final na história que durou mais de duas décadas.

No encontro, promovido pela transmissão da Globo, Belo até brincou dizendo que Denílson era 'seu fã'. Para quem não lembra, a relação dos dois nunca foi boa.

Na década de 1990, Belo e Denílson eram amigos e esta amizade acabou se transformando em parceria comercial. No ano de 1998, o ex-jogador comprou os direitos da banda de pagode Soweto, que tinha o cantor como vocalista - a banda despontava no cenário musical pelo Brasil. No entanto, Belo acabou deixando o grupo em 2000.

Após quatro anos de tramitação do processo, o TJSP deu ganho de causa ao Denílson, condenando Belo a pagar R$ 388 mil na época. Como o valor não havia sido quitado até agora, mesmo com ordens de bloqueio e penhora dos bens do cantor, e também mesmo depois do trânsito em julgado da ação, a quantia chegou a passar dos R$ 7 milhões com as devidas correções.

Durante o jogo, Belo deixou a partida ainda no primeiro tempo, mas Denílson não perdeu a chance de brincar.

- Fica para eu te dar uma caneta - brincou.