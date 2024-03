Payet entrega camisas do Vasco para Lula e Macron em evento em São Paulo

Lula, Payet e Macron em evento (Foto: Reprodução /GloboNews)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/03/2024 - 17:43 • São Paulo (SP)

O jogador francês Payet, do Vasco, participou de jantar, na quarta-feira (27), em São Paulo, com os presidentes Lula, do Brasil, e Emmanuel Macron, da França. Ele presenteou os dois presidentes com camisas do Vasco. A informação foi publicada pelo "UOL"

O evento, restrito a convidados, aconteceu no hotel Rosewood. O camisa 10 cruz-maltino foi liberado do treino desta quinta-feira (28), com aval da diretoria do clube. Ele participou do encontro como representante esportivo da França. Outros franceses que moram no Brasil e atuam em outras áreas também participaram do evento. Veja no vídeo abaixo:

Nesta quinta, Payet esteve novamente com Lula e Macron, desta vez em um almoço no Palácio Itamaraty, em Brasília.

O presidente francês chegou ao Brasil na terça-feira (26) e encerra nesta quinta-feira seus compromissos no país. A programação foi parte de uma agenda internacional acertada em conjunto com o presidente Lula visando a preparação para a COP30, a Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Mudanças Climáticas, que vai acontecer em Belém, em 2025.