Depois de cobrir várias e importantes modalidades olímpicas, a CazéTV vai exibir os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Para a cobertura do evento, a produtora LiveMode, em parceira com Casimiro Miguel, vão contar com grandes nomes, como o ex-líbero Serginho, o velocista Paulo André e o surfista Pedro Scooby.