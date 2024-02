- Eu vou resumir em uma frase: "acabou a farra". Eu estou com pena do Palmeiras. Estou levando na zoeira, mas o Palmeiras é favorito. Enquanto o Corinthians for gerido dessa maneira e não entrar em um processo de reestruturação, o Palmeiras sempre vai ser favorito. Em Itaquera vai ter um equilíbrio, mas em qualquer outro lugar, o Palmeiras será favorito - começou o jornalista.