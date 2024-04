Palmeiras e Puma lançam coleção de ‘streetstyle’; veja fotos e valores

Palmeiras lançou coleção em parceria com a Puma (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Izabella Giannola • Publicada em 29/04/2024 - 13:34 • São Paulo (SP)

O Palmeiras e a Puma lançaram uma nova coleção de roupas casuais inspiradas no streestyle e nos anos 90.

A premissa desta nova coleção é misturar o esporte e o lifestyle, em conceito criado a partir de símbolos e imagens que compõem a história do clube. Muito pautado no estilo dos anos 90, o lançamento também apostou no grafismo, que traz o conceito de energia e movimento. O lançamento apresenta dois modelos de camisetas, além de jaqueta, calça e short.

Além disso, a fornecedora também trouxe questões sustentáveis na composição da peça. Todas têm no mínimo 50% de material reciclado em sua composição.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Matador! Com R$100, você fatura R$422 se Flaco López balançar as redes em São Paulo x Palmeiras

A coleção é chamada de 'Palmeiras Leisure', com as vendas disponíveis a partir desta terça-feira (30), com valores a partir de R$329,90.

Veja as fotos da coleção: