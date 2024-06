Escocês leva filho para Eurocopa e viraliza ao justificar faltas à escola

Iain Meiklejohn e o filho: 'Não frequentará a escola até a eliminação' (Foto: Reprodução/X)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/06/2024 - 17:06 • Rio de Janeiro (RJ)

O escocês Iain Meiklejohn viralizou nas redes sociais na Europa ao publicar um e-mail que enviou para a escola do seu filho para justificar a ausência do garoto durante a Eurocopa.

- Estou escrevendo apenas para informar que Aleks Meiklejohn não frequentará a escola a partir de quinta-feira, 13 de junho, até a eliminação da Escócia na Euro 2024. Faremos uma viagem educativa pela Alemanha visitando diversas cidades onde estudaremos os altos e baixos emocionais que só um torcedor escocês passa. Garantirei que Aleks fará um relatório detalhado quando retornar. Vamos Escócia! - diz o e-mail.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A Escócia estreia na Eurocopa, a competição de seleções mais importante da Europa, nesta sexta-feira (14) contra a Alemanha, anfitriã do torneio, pelo grupo A. Hungria e Suíça, que completam o grupo, jogam no sábado, às 10h (horário de Brasília).

A seleção da Escócia ficou mais de duas décadas sem disputar as competições internacionais, com as repetidas ausências a partir da virada do século. A Euro 2020 encerrou o período de "inverno" que vinha desde a Copa do Mundo de 1998 e gerou grande comoção no país. Agora, a Escócia disputa a segunda Eurocopa seguida.