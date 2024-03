Edison Brittes é condenado a 42 anos de prisão pelo assassinato do jogador Daniel

Daniel teve passagens por São Paulo, Botafogo e Coritiba (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/03/2024 - 12:24 • São José dos Pinhais (PR)

Edison Luiz Brittes Júnior, réu confesso e principal acusado da morte do jogador Daniel Corrêa Freitas, ex-São Paulo, Botafogo e Coritiba, em outubro de 2018, foi condenado por júri popular a mais de 42 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado pelo assassinato. Ele pode recorrer da decisão. O julgamento dos sete acusados de envolvimento na morte ocorreu no Fórum de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A informação é do "ge".

Edison Brittes Júnior, conhecido como Juninho Riqueza, está preso preventivamente desde novembro de 2018. Ele alegou que o jogador tentou estuprar a esposa dele e inocentou os demais. A versão de estupro foi descartada ao longo das investigações.

Daniel foi encontrado parcialmente decapitado e com o pênis decepado perto de uma estrada rural na Colônia Mergulhão, em São José dos Pinhais. Ele tinha 24 anos e jogava no São Bento.

Mulher e filha também foram condenadas

Cristiana Rodrigues Brittes, mulher de Juninho Riqueza, foi condenada a seis meses de detenção e a um ano de reclusão. Ela foi acusada de homicídio qualificado (motivo torpe), fraude processual, corrupção de menor e coação do curso do processo

Já Allana Emilly Brittes, filha do casal Cristiana e Edson Brittes, foi condenada a seis anos e cinco meses de reclusão. Ela respondeu por coação do curso do processo, fraude processual e corrupção de menor. Os demais acusados não sofreram condenação.

Entenda o caso

O crime aconteceu depois de uma festa de aniversário de Allana Brites, que começou em uma boate em Curitiba e continuou na casa da família Brittes, em São José dos Pinhais. Segundo o inquérito, Daniel foi agredido e morto após ter sido flagrado por Edison Brittes deitado na cama de Cristiana. Antes do crime, Daniel enviou a um amigo mensagens e fotos deitado ao lado de Cristiana enquanto a esposa de Edison Brittes dormia.

O jogador foi espancado na casa da família Brittes, levado no porta-mala de um carro e assassinado. Um morador da região encontrou o corpo dias depois.