Olimpíadas: Renata Ruel manda recado para arbitragem de jogo ‘maluco’ da Argentina

Renata Ruel diz que que 'a arbitragem precisa entender de futebol' (Foto: Divulgação/ESPN)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 15:52 • Rio de Janeiro (RJ)

A ex-árbitra de futebol Renata Ruel, comentarista da ESPN, analisou, em post no X, a atuação da arbitragem no jogo entre Argentina e Marrocos, no primeiro dia do futebol masculino nos Jogos de Paris. A partida, que acabou com a derrota dos argentinos por 2 a 1, teve 15 minutos de acréscimos, invasão de campo e anulação de um gol pelo VAR com quase duas horas de atraso. Para Renata, "a arbitragem precisa entender de futebol".

- Na Copa do Mundo a Fifa instruiu para dar muitos acréscimos e agora não será diferente. A arbitragem precisa entender de futebol, ter leitura de jogo. O árbitro podia ter dado uma falta para o Marrocos ou terminado quando a bola saiu da área. Ou muda regra para cronômetro parado - escreveu, acrescentando que a "arbitragem já começou mal nas Olimpíadas".

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias

Renata se refere ao gol de empate marcado pela Argentina aos 61 minutos do segundo tempo, além dos 15 minutos de acréscimo que o árbitro sueco Glenn Nyberg havia dado. Mas, cerca de duas horas depois, o gol foi anulado e as seleções tiveram que voltar ao gramado.

➡️Galvão Bueno vai à loucura com VAR em jogo da Argentina: ‘Que confusão’

Após o gol, torcedores invadiram o gramado do Stade Geoffroy-Guichard. Jogadores desceram para os vestiários mesmo sem a partida ter sido encerrada por Nyberg. Porém, o VAR revisou o lance com calma após a situação e viu que Amione, que participou diretamente da jogada do gol, estava em condição ilegal.

Quase duas horas depois, Argentina e Marrocos subiram ao gramado novamente. Nyberg oficializou a revisão no monitor, anulou o gol de Medina e reiniciou a partida. Cerca de três minutos e 45 segundos foram jogados após o retorno, e os africanos garantiram a vitória por 2 a 1.