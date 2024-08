Caio Bonfim celebra conquista histórica nas Olimpíadas (Foto: Alexandre Loureiro/ COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 05:29 • Paris (FRA)

O brasileiro Caio Bonfim conquistou uma medalha de prata histórica na marcha atlética das Olimpíadas. Em aproximadamente 1h19min, o atleta percorreu os 20km da prova, e ficou em segundo lugar, alcançando um lugar no pódio nunca antes obtido pelo país nos Jogos.

Nas redes sociais, torcedores que ficaram acordados para ver a corrida foram à loucura com o desempenho do esportista. Confira abaixo algumas das reações:

Caio Bonfim começou a quinta-feira (1) de Olimpíadas fazendo história pelo Brasil. Na marcha atlética, o esportista conquistou uma inédita medalha de prata para o país ao percorrer a prova de 20km em 1h19min09seg.

O topo do pódio ficou com o equatoriano Brian Daniel Pintado, que conseguiu fechar o tempo em aproximadamente 14 segundos a menos do que o brasileiro. Álvaro Martín, da Espanha, ficou com o bronze, chegando dois segundos depois de Caio.

Além do segundo colocado, a prova contou também com outros dois brasileiros. Max Gonçalves dos Santos ficou em 28º, enquanto Matheus Corrêa terminou em 39º. Ainda nesta quinta, a prova feminina será realizada, com Gabriela de Sousa, Viviane Lyra e Érica Sena na disputa.