Olimpíadas: atleta brasileiro compara locais da natação do triatlo desde 2008 e revela o mais limpo

Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 16:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O triatleta brasileiro Diogo Sclebin disse que a praia de Copacabana, palco do triatlo nas Olimpíadas do Rio, em 2016, foi o local mais limpo em que os triatletas nadaram desde 2008. O atleta fez a comparação ao comentar um post no Instagram criticando a qualidade da água do Rio Sena, que recebeu o trecho de natação do triatlo nas Olimpíadas de Paris.

- Copacabana foi a Olimpíada mais limpa em que nós triatletas nadamos desde 2008. Londres foi em um lago cheio de cocô de pato, Tóquio era radioativo, Paris nem se fala - escreveu Sclebin .

A competição no Sena ocorreu após muita polêmica em relação à qualidade da água. Os testes de reconhecimento chegaram a ser cancelados e a prova masculina teve que ser adiada de terça (30) para quarta-feira (31) por causa do nível de contaminação da água após as fortes chuvas que atingiram a capital francesa. Todos os atletas que mergulharam no Sena serão submetidos a exames médicos.

Diogo Sclebin competiu nas Olimpíadas de Londres, em 2012, ficando em 44º lugar, e na Rio 2016, obtendo o 41º lugar. Em Paris, o Brasil foi representado na prova masculina por Miguel Hidalgo e Manoel Messias, que terminaram em 10º e 45º lugares, respectivamente. Já na prova feminina, as brasileiras Djenyfer Arnold e Vittoria Lopes terminaram na 20ª e 25ª posições, respectivamente.