Oito relógios de Schumacher são vendidos em leilão por valor milionário; veja fotos

Michael Schumacher é heptacampeão mundial de Fórmula 1 (Foto: Reprodução/Twitter @F1)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/05/2024 - 11:33 • Genebra (SUI)

Oito relógios do heptacampeão mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher foram vendidos em um leilão em Genebra, na Suíça, por US$ 4,25 milhões (R$ 21,9 milhões). A informação é do jornal "O Globo".

Dois dos relógios eram presentes personalizados que o piloto alemão tinha recebido do então diretor da Ferrari, Jean Todt. Um modelo Vagabondage da marca F.P. Journe com uma esfera em homenagem aos sete títulos de Schumacher foi arrematado por US$ 1,6 milhão (R$ 8,2 milhões).

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O piloto alemão era um colecionador de relógios até sofrer um acidente de esqui em dezembro de 2013. Schumacher nunca mais foi visto em público desde então e, nos últimos 10 anos, nenhuma imagem dele foi divulgada.

➡️Faça as suas apostas na Libertadores 2024: quem será o campeão? Vem pro Lance! Betting!

No fim de 2014, o ex-piloto Philippe Streiff, amigo do alemão, disse, após visitá-lo, que Schumacher apresesentara "alguma melhora", mas ainda estava paralisado, em uma cadeira de rodas, e com muitos problemas de memória e de fala.

Relógio personalizado está entre os modelos vendidos no leilão (Foto: Fabrice Coffrini / AFP)





Relógio homenageia os sete títulos de Schumacher (Foto: Fabrice Coffrini / AFP)