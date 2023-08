Em setembro, irá acontecer em São Paulo o festival de música "The Town". O festival contará com a participação de diversos cantores do mundo, como por exemplo: Bruno Mars, a banda Maroon Five, Foo Fighters e o DJ brasileiro, Alok. O ingresso para ir ao festival custa R$ 815 a inteira, dessa forma, com as cifras do contrato, Neymar poderia comprar mais de 1 milhão de ingressos para o "The Town".