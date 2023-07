Em 2014, a goleira foi presa após ser acusada de agredir sua irmã e seu sobrinho, de 17 anos. Na época, ela negou todas as acusações. Dois anos depois, durante as Olimpíadas no Rio de Janeiro, a goleira foi suspensa por seis meses devido a comentários feitos sobre algumas jogadoras da seleção sueca. Na ocasião, ela chegou a declarar que as atletas suecas eram um "bando de covardes", o que foi mal recebido pela Confederação de Futebol dos Estados Unidos.