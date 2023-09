Em 2021, após vencer uma luta no UFC, o americano afirmou que "ser psicopata" era "divertido" e gostaria de "matar alguém" no octógono. Ele completou dizendo que seria a última pessoa que a organização comandada por Dana White gostaria de ver como campeão, por não ser um modelo a ser seguido pelas pessoas.



- Se você gosta de machucar pra c*** as pessoas, você está no esporte certo. Eu adoraria nada mais do que matar alguém no ringue. Nada mais. Isso me faria super feliz. Eu não sei se isso me tornaria responsável, pode ser que eu tenha que me desculpar quando os policiais chegarem, mas eu faria essa m***. Ser um psicopata é divertido pra c*** - disse.