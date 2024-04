Novo affair de Rodrygo passeia por Madri usando camisa da Seleção com nome do jogador

Bruna Rotta passeia por Madri com camisa da Seleção (Foto: Reprodução / Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/04/2024 - 17:59 • Madri (ESP)

Bruna Rotta assumiu de vez o romance com o jogador Rodrygo, do Real Madrid e da Seleção Brasileira. A modelo e influenciadora, que se mudou para a capital da Espanha, onde passará uma temporada estudando, postou no seu perfil no Instagram vídeo em que aparece "desfilando" por Madri usando uma camisa da Seleção com o nome de Rodrygo. A informação foi publicada pelo "Extra".

- Os gringos gritando 'é Brasil', e eu 'sim' - escreveu Bruna. Veja o vídeo:

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na terça-feira (9), Bruna foi ao estádio Santiago Bernabéu e assistiu, em um camarote, ao lado de uma amiga, ao jogo entre Real Madrid e Manchester City, pela Champions League, com direito a gol de Rodrygo.