Nome usado por Mbappé no início da carreira choca fãs após antigo cartão Fifa viralizar

Kylian Mbappé em ação pelo PSG (Franck Fife / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/03/2024 - 17:44 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma foto do antigo cartão Fifa do astro francês Kylian Mbappé viralizou e surpreendeu muitos torcedores. O jogador de 25 anos tinha um nome diferente em suas primeiras temporadas. Mbappé, que começou no Monaco, em 2015, com apenas 16 anos, fez parte da seleção do time do Fifa Ultimate Team para a edição de 2017, mas quem quisesse adicioná-lo à sua equipe, teria que procurar um nome muito diferente: Lottin, segundo informou o jornal "Extra".

Nas redes sociais, os fãs parecem não acreditar. Veja alguns comentários:

- Quem é ele?

- Costumavam chamá-lo de Lottin?

- Por que ele se parece estranhamente com Mbappé?

- Mudança de nome é permitida no futebol? Ou esse não é Mbappé?

Kylian Mbappé usava o nome Lottin no início da carreira (Foto: Reprodução)

Muitos fãs podem não saber que o sobrenome do francês é na verdade Lottin, e não Mbappé, que é seu nome do meio.