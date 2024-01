Renato Augusto foi recém contratado pelo Fluminense, mas quase teve um destino diferente. O meia esteve perto de ser reforço do Botafogo em 2024, mas, segundo o canal "Nosso Futebol", o jogador tem familiares botafoguenses que sonham vê-lo com a camisa do Glorioso, o que fez o negócio quase ser concretizado.