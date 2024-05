‘Ninguém entende nada de futebol dentro do Vasco’, dispara jornalista

Vasco perdeu para o Athletico Paranaense por 1 a 0 (Foto: Gabriel Rosa Machado/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 19:03 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro, desta vez para o Athletico Paranaense, por 1 a 0, no Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, o jornalista Lucas Pedrosa soltou o verbo contra a administração do clube carioca. O repórter citou os gastos da SAF e afirmou que a equipe de 2024 é pior que a do ano passado.

- O caso do Vasco é para ser exemplo no capítulo "O que você não deve fazer ao administrar um clube". Mais de 150M de reais em compra de jogadores em 2023: brigou para não cair até o último jogo. Formou um time com uma espinha dorsal em 2023.2, era só preencher lacunas e saídas naturais. Mais de 120M de reais em compra de jogadores em 2024: vai brigar pra não cair de novo - começou.

- Formou um time pior do que o de 2023, não tem técnico, não tem patrocínio master, não tem programa decente de sócio torcedor. Mas pelo menos a Vasco SAF está atacando a dívida e tornando o clube autossustentável, né? não. O Balanço do clube mostra que o time está longe de andar com as próprias pernas. Advinha por quê? Porque ninguém entende nada sobre futebol dentro do Vasco - completou