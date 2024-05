Athletico x Vasco: Villani questiona decisão da comissão técnica do Cruzmaltino

Villani questionou a pouca utilização de João Victor pelo Vasco (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 18:03 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco perdeu para o Athletico Paranaense neste domingo (5), por 1 a 0. Narrador do jogo na Globo, Gustavo Villani questionou a decisão da comissão técnica do clube de não colocar o zagueiro João Victor como titular. O atleta entrou após a expulsão de Hugo Moura.

- Uma ótima jogada do João Victor. Vou repetir a pergunta, por quê o João Victor não é titular no Vasco? - questionou Villani após jogada do zagueiro para o gol anulado de Vegetti.

- Eu também não sei, pelas apresentações dele no Atlético-GO e no Corinthians, é muito fácil dizer que ele tem que jogar, Não sei sobre os treinos dele, não sei como ele chegou do Benfica, mas o que eu conheço dele, ele merece ser titular absoluto - respondeu Roger Flores.

O zagueiro fez boa jogada e deu uma assistência para Vegetti, que balançou as redes no segundo tempo. O gol, contudo, foi anulado por impedimento. Revelado pelo Corinthians, João Victor passou por Atlético-GO, Inter de Limeira, Nantes e Benfica antes de ser comprado pelo Vasco.