A ex-jogadora de vôlei, Key Alves, embarcou para Buenos Aires, na Argentina, na manhã desta terça-feira (26). Acompanhada da irmã gêmea, Keyt Alves, a influenciadora utilizou sua conta no Instagram para compartilhar momentos de ostentação no país vizinho e uma cena da ex-BBB com "bolos de dinheiro" após efetuar o câmbio da moeda local viralizaram nas redes sociais.