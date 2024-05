Churrasco com estrela do Flamengo e viagens: saiba os itens que serão sorteados no leilão do Neymar

Leilão de Neymar deve acontecer em junho (Foto: Reprodução / YouTube: CazéTV)







Publicada em 30/05/2024

Como aconteceu nos últimos anos, o Instituto Neymar Jr. organizará em junho o famoso leilão beneficente. Na quarta edição, a lista dos itens que serão sorteados já foi divulgada.

Considerado um dos itens mais cobiçados, está uma chuteira de ouro que foi usada por Neymar e carrega uma personalização com diamantes feita pelo designer Pedro Yossef. Mas, além disso, também chama atenção algumas experiências que serão oferecidas.

Entre elas, um churrasco com Léo Pereira e uma partida de tênis na casa do Ronaldo Fenômeno. Camisas autografas, incluindo até uma por Pelé, também estarão sendo leiloadas durante o evento. O evento acontecerá em São Paulo, no clube Monte Líbano.

Neymar sempre marca presença nos leilões (Foto: Divulgação/Instituto Neymar Jr.)

💸Veja os itens e experiências que serão leiloados:

· Camarote exclusivo no show de Eric Clapton no Allianz Parque;

· Camisa da seleção autografada por Pelé, Ronaldo e Neymar Jr.;

· Camisa do Barcelona autografada por Messi, Suárez e Neymar;

· Camisa do último jogo de Pelé autografada pelo Rei do Futebol;

· Camisa especial da seleção brasileira autografada pelos jogadores do jogo em homenagem à Vinicius Jr.;

· Camisa oficial do PSG autografada por Neymar Jr., Messi e Mbappé;

· Campanha com Rodrigo Faro, Adriane Galisteu e Jojo Todynho por seis meses;

· Casa em Orlando, experiência com bastidores do Magic Kingdom e cruzeiro Disney;

· Chuteira de Neymar Jr. banhada a ouro com pedras preciosas;

· Cruzeiro pelos Emirados Árabes;

· Descubra os Emirados Árabes e as exclusivas Ilhas Maldivas;

· Desfile das campeãs no Camarote Quem;

· Dia especial no haras do cantor Eduardo Costa;

· Experiência exclusiva com Charles do Bronx;

· Experiência no Grande Hotel de Araxá com o tenista Bruno Soares e ingressos para o US Open;

· Experiência no kartódromo de Neymar Jr. em Mangaratiba com transporte de helicóptero;

· Experiência única com o time do Flamengo e churrasco na casa do Léo Pereira;

· Lote surpresa oferecido por Neymar Jr.;

· Palestra com Thiago Nigro e "touro de ouro" de Pablo Spyer;

· Partida de pôquer com Neymar Jr.;

· Partida de tênis com Ronaldo Fenômeno na casa do jogador;

· Passeio por Riad, assistir ao jogo do Al Hilal no camarote e encontro com o craque;

· Relógio Hublot King Power Bib Bang Miami 305 em ouro rosé oferecido por Faustão;

· Viagem de luxo para a Europa visitando Londres, Capri e Maiorca.