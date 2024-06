Neto pede perdão a ex-técnico do Flamengo em audiência na Justiça: ‘Forma errada’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 15:12 • São Paulo (SP)

O apresentador e ex-jogador Neto, da Band, pediu desculpas ao técnico Jorge Sampaoli, ex-Flamengo, Atlético-MG e Santos, por ofensas feitas ao vivo no programa "Baita Amigos", em 2023. O pedido de perdão aconteceu em audiência realizada por videoconferência no Tribunal de Justiça de São Paulo, segundo informou o colunista Diego Garcia, do UOL.

Neto, que estava diante do promotor, da juíza e de advogados, além do próprio Sampaoli, disse que agiu "de forma errada" e pediu "perdão pelos comentários". Dessa forma, a juiza suspendeu o processo por 30 dias em busca de acordo entre as partes.

O processo corre na Vara Criminal de Pinheiros, em São Paulo e foi aberto após Sampaoli apresentar uma queixa-crime contra Neto por ofensas ao técnico argentino como "racista", "hipócrita", "nojento", "baixinho", "vergonha" e "pinto pequeno", entre outras coisas.

O apresentador já havia sido condenado em outro processo a indenizar Sampaoli em R$ 500 mil por ter dito que o técnico havia cometido racismo com um preparador de goleiros quando treinava o Santos, o que Neto reafirmou mesmo após a condenação.