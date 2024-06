Neto não perdoa jogador do Corinthians após derrota para o Botafogo: ‘Uma vergonha’

Neto criticou o lateral Matheuzinho na derrota do Corinthians para o Botafogo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/06/2024 - 23:25 • São Paulo (SP)

O Corinthians foi derrotado pelo Botafogo na Neo Química Arena, neste sábado, pelo Brasileirão. Após o apito final, o ex-jogador Neto rasgou o verbo contra o lateral-direito Matheuzinho. Na "Rádio Craque Neto", o apresentador também não perdoou o futebol da equipe de António Oliveira.

- O Corinthians mereceu perder o jogo, o Botafogo foi infinitamente superior. O Corinthians não chegou nenhuma vez com os laterais, nem com esse Matheuzinho, que é uma vergonha jogando futebol. O Hugo não marca absolutamente nada. Tomou um chocolate do Luiz Henrique - começou.

- O único do Corinthians que merece aplausos é o Raniele. Do restante, todos foram péssimos dos péssimos. O Botafogo é líder do campeonato e mereceu a vitória. O Corinthians está na 17ª posição, com um futebol medíocre, horrível, abaixo da crítica. Parabéns aos envolvidos - completou Neto.

Com a vitória, o Botafogo chega aos 13 pontos e dorme na liderança do Brasileirão. O Corinthians, por sua vez, está na 17ª posição do torneio, com apenas cinco.