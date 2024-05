Neto manda recado para jogador do Palmeiras: ‘Já deu’

Neto disse que Raphael Veiga deveria ir para o banco (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/05/2024 - 17:53 • São Paulo (SP)

O apresentador e ex-jogador Neto disse, no programa "Os Donos da Bola", na Rádio Bandeirantes, que o meia Raphael Veiga não deveria ser titular no jogo do Palmeiras contra o San Lorenzo, nesta quinta-feira (30), no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Para o apresentador, o meia não tem apresentado um futebol convincente para estar entre os titulares.

- Para mim, o Raphael Veiga tem que perder a posição para o Estêvão ou Luis Guilherme. Acho que já deu para o Raphael Veiga. Um banco pode fazer muito bem para ele, que é o craque do time - afirmou.

Raphael Veiga, um dos principais meio-campistas do Brasil, com convocações para Seleção Brasileira, também não vem agradando parte da torcida do Palmeiras.