Neto dispara elogios sobre Endrick e faz comparação com ídolos brasileiros: ‘Tem tudo o que os dois não tinham’

Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 16:57 • São Paulo (SP)

O Craque Neto, apresentador do programa "Os Donos da Bola", da Band, não poupou elogios ao falar do desempenho de Endrick durante o último jogo da Seleção, contra a Espanha. No empate, o jogador entrou no segundo tempo e foi autor de um dos gols.

De acordo com as palavras de Neto, Endrick 'tem tudo para ser melhor que o Romário e Ronaldo', exaltando as características do jogador.

- Endrick vai ser melhor que o Romário, vai ser melhor que o Ronaldo. Ele tem tudo o que os dois não tinham: perna esquerda, perna direita, velocidade, faz gol de cabeça, força física - disparou.

Este foi o primeiro gol de Endrick no Santiago Bernabéu, estádio que será sua casa nos próximos anos, pelo Real Madrid.