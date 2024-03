Endrick chegou na concentração da Seleção com bolsa de grife (Foto: Reprodução/ Instagram)







Escrito por Izabella Giannola • Publicada em 27/03/2024 - 15:37 • São Paulo (SP)

Sempre ostentando grifes e estilo, Endrick chegou para o jogo da Espanha no Santiago Bernabéu com uma edição especial de bolsa da Louis Vuitton, grife francesa. Trata-se do modelo Louis Vuitton Trail Keepall 55.

Como de costume antes dos jogos, chegou vestindo o uniforme tradicional da Seleção Brasileira, que é cedido pela CBF. Mas a bolsa chamou atenção por ser uma coleção assinada pelo cantor Pharrell Williams, que custa cerca de 30 mil reais.

O jogador chegou a compartilhar o registro nas redes sociais e marcou o cantor na postagem. Esta, por sua vez, não é a primeira vez que Endrick aparece vestindo um conjunto da marca.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Logo na chegada para a concentração em Londres, antes do primeiro amistoso, Endrick apareceu com um look quase todo composto pela Louis Vuitton, que junto somava mais de R$ 100 mil.

Veja a postagem feita por Endrick: