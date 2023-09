O Craque Neto deixou um comentário polêmico nas redes sociais após a derrota do Fluminense por 4 a 2 para o Vasco, no Estádio Nilton Santos, pela 23ª rodada do Brasileirão. O ex-jogador respondeu um vídeo publicado nas redes sociais onde mostra o momento em que o auxiliar do Flu, Eduardo Barros, que comandou o Tricolor neste sábado (16), reclama da atuação do VAR no clássico carioca.