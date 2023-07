O apresentador da Band ainda criticou a postura do Flamengo por um viés financeiro. Segundo Neto, a permanência do treinador pode significar a saída de Pedro, que é o "maior ativo" do elenco rubro-negro, na sua visão. O ídolo da Fiel elogiou também o comprometimento do atacante extracampo e ressaltou a importância do jogador nos títulos conquistados pelo clube no ano passado.