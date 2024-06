Neto ficou insatisfeito com a ausência de Carlos Miguel (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/06/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro • Atualizada em 23/06/2024 - 10:43

O goleiro Carlos Miguel não acompanhou o Corinthians na viagem até Curitiba na tarde deste sábado para a partida contra o Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro. O motivo da ausência foram dores no tornozelo alegadas pelo jogador no úlrimo treino. O ídolo do Corinthians, 'Craque Neto' ficou muito instisfeito com a ausência do jogador e não poupou as palavras na hora de criticar o goleiro.

-Carlos Miguel, você tá de sacanagem com o Corinthians? Fez uma campanha danada pro Cássio sair do time, você foi colocado de capitão. O maior ídolo da história do Corinthians saiu por causa de você - iniciou Neto.

Neto culpa Carlos Miguel pela saída de Cássio do Corinthians. (Foto: Divulgação)

-Você treinou até ontem, hoje você vem com dorzinha no tornozelo e não viajou pra Curitiba pra não jogar, irmão. Você treinou até ontem e hoje você não viajou? Isso mostra o quanto você é pipoqueiro. O quanto você não merece vestir a camisa do Corinthians, o quanto você não é ninguém em relação ao que foi o Cássio, ou do que é o Fagner, o que fui eu, o que foi o Rivelino, Marcelinho, Sócrates... - disse comparando Carlos Miguel a outros jogadores.

-Você nunca mais deveria vestir a camisa do Corinthians. Vcoê armou um monte de coisa, fez uma capanha incrível pro Cássio sair, agora tá dando migué pra não ir pro jogo, com dorzinha no tornozelo. Quem você tá pensando que é? Você nunca mais deverias vestir a camisa do Corinthians, Carlos Miguel - e continuou;

-A torcida tava do seu lado, você destruiu a imagem do Cássio. Você jamais deveria ter vestido a camisa do Corinthians. Você não representa o Corinthians. Vocês que defenderam esse rapaz, logo logo vão saber o que ele fez - completou.

Carlos Miguel também não jogou a última partida do Corinthians, contra o Internacional, pois estava cumprindo um período de suspensão.