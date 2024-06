Conheça os goleiros do Corinthians que podem substituir Carlos Miguel

Goleiros do Corinthians durante despedida de Cássio (Foto: Reprodução/@rcassio12)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 15:16 • São Paulo (SP)

Carlos Miguel atrai o interesse de clubes da Inglaterra, e o Corinthians deve perder seu goleiro para o restante da temporada. Com a eminente saída do jogador, que é desejado por Nottingham Forest e West Ham, a comissão técnica do clube terá que promover um novo atleta ao posto de titular.

Para o lugar do camisa 22, que passou a revezar como de capitão da equipe após as saídas de Cássio e Paulinho, António Oliveira possui quatro opções no elenco atualmente: Matheus Donelli, Felipe Longo, Cadu e Matheus Roger.

MATHEUS DONELLI

Formado nas categorias de base do clube, Matheus Donelli assumiu o posto de reserva imediato após a saída de Cássio, que acertou com o Cruzeiro. Apesar de acumular convocações para a Seleção Brasileira de base, o jogador atuou apenas dez vezes como profissional e não joga uma partida oficial desde julho de 2022. O goleiro possui vínculo com o Corinthians até janeiro de 2025 e pode assinar um pré-contrato com uma nova equipe a partir da metade do ano.

Donelli em ação pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

FELIPE LONGO

Titular da equipe campeã da Copa São Paulo de Futebol Junior em 2024, Felipe Longo participa das atividades com o elenco principal no CT Joaquim Grava, mas ainda não estreou pela equipe profissional. No entanto, o goleiro de 19 anos é bem visto pela comissão técnica e pode receber uma oportunidade caso Carlos Miguel saia do clube. Nesta temporada, o atleta estendeu seu vínculo com o Corinthians até março de 2029.

Felipe Longo foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Corinthians nesta temporada (Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

CADU

Parte do elenco profissional, Cadu vem atuando como titular do Corinthians no Paulistão e Brasileirão sub-20. Da mesma geração de Wesley e Breno Bidon, o jogador possui contrato com o Timão até julho de 2025.

Cadu é o atual titular da equipe sub-20 do Corinthians (Foto: Reprodução / Instagram)

MATHEUS ROGER

Último da fila, Matheus Roger, 19, assinou seu primeiro contrato profissional com o Corinthians em 2023 e ficou no banco de reservas da equipe em algumas partidas da última edição do Campeonato Paulista.

Matheus Roger corre por fora da disputa pela vaga de titular no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)