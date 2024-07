Neto debocha de marcação de Daronco que gerou gol em Palmeiras x Corinthians: ‘Parabéns’

Comentarista se revoltou com marcação (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 22:05 • São Paulo (SP)

Um dos maiores clássicos do Brasil e do futebol mundial, Palmeiras e Corinthians, dificilmente fica livre de polêmicas de arbitragem. O primeiro gol do confronto saiu de uma falta marcada por Anderson Daronco que rendeu criticas de Craque Neto, que debochou do juiz.

- Parabéns ao Daronco, marcou a falta, saiu o gol. Parabéns Daronco, parabéns. 1 a 0 para o Palmeiras, que legal, muito legal por parte de vocês todos da arbitragem. Parabéns, uma falta escandalosa, né? Uma falta escandalosa do Raniele em cima do Rafael Veiga. Nossa, que falta escandalosa. Parabéns, 1 a 0, que legal.

A partida terminou com a vitória do Palmeiras sobre o Corinthians por 2 a 0. O Alviverde ainda terminou com um a menos. Rafael Veiga foi expulso após uma confusão entre os dois times.