O Craque Neto, apresentador do programa "Os Donos da Bola", da Band, disse nesta quinta-feira (29) que duvida que o jogador James Rodríguez fique no São Paulo até o final do ano. O colombiano estreou pelo Tricolor nesta temporada na vitória sobre a Inter de Limeira por 3 a 0, pelo Paulistão, após quase deixar a equipe nesta janela de transferências. O meia anotou de cabeça seu primeiro gol em 2024.