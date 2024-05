Neto crava destino de Cássio: ‘100% certo’

Neto fez declaração após a transmissão da vitória do Flamengo sobre o Corinthians (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/05/2024 - 13:42 • São Paulo (SP)

Ex-jogador e ídolo do Corinthians, Neto disse que o goleiro Cássio “está 100% certo no Cruzeiro”, após a transmissão da vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 2 a 0, na Rádio Craque Neto.

- E aí, meu irmão, um frangaço do Carlos Miguel. Mas ninguém tem que colocar a culpa nesse menino. Até porque vocês foram tão desonestos. Foi tanta gente que arrebentou… em 2020, 2021 e 2022, o Corinthians só não caiu por causa do Cássio, que está indo para o Cruzeiro. Está 100% certo no Cruzeiro. Vamos ver o que o Corinthians vai fazer. Cinco pontos em seis jogos é pouco. Tem que pensar na janela em relação ao que vai contratar, porque Biro, Coronado, Hugo… ai, meu Deus do céu… que fase está o Corinthians! - disse.

Cássio, de 36 anos, está no Corinthians desde 2012. Na derrota para o Argentinos Juniors, no dia 23 de abril, pela Sul-Americana, ele voltou a ser criticado e desabafou sobre sua situação no clube. O goleiro, inclusive, falou em deixar o Timão.

- A cobrança faz parte. Mas passam dos limites das coisas, da falta de respeito. Esse ano saiu um monte de jogadores, mais velhos. Eu fiquei, um dos mais velhos, sabia que a cobrança seria grande. Errei em alguns gols? Errei sim. Mas é isso, tudo de errado do Corinthians parece que é minha culpa. Eu sou o culpado de tudo. Se eu sou o culpado, de repente é melhor eu sair e seguir meu caminho - disse, em entrevista à ESPN.