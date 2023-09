Jorge Sampaoli foi demitido do cargo na noite desta quinta-feira (28), e a ruptura é mais um dos movimentos do Flamengo para convencer Tite a assumir o quanto antes, visto que Rodolfo Landim, presidente do Rubro-Negro, estava resistente em deixar o clube sob o comando do interino. O Rubro-Negro, conforme mencionado por Penido, tem urgência em uma retomada no Campeonato Brasileiro para tentar se classificar para Libertadores 2024.