Narrador se revolta com gol relâmpago sofrido pelo Corinthians: ‘Vai pra p* que pariu’

Corinthians perdeu para o Argentinos Jrs, na Sul-Americana (Foto: MARCOS BRINDICCI/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 08:00 • São Paulo (SP)

O gol sofrido pelo Corinthians, contra o Argentinos Jrs, revoltou o narrador Diguinho Coruja, do SBT. O locutor soltou um palavrão após Gastón Verón balançar as redes com menos de dois minutos de jogo. A situação, que ocorreu na transmissão alternativa da emissora, no Youtube, viralizou nas redes.

- A bola bateu nas costas do Fagner, sobrando para o time do Argentinos Juniors, chegando na cara do gol… Vai para a p*** que pariu. Não é possível, velho. Gol do Argentinos Jrs. Não tem nem cinco minutos de jogo. Time reserva, hein. Era o canto que o Cássio tinha que fechar, falhou - narrou Diguinho.

Narrador e comediante do SBT, Diguinho é torcedor do Corinthians. A transmissão em TV aberta foi comandada por Cléber Machado. A equipe paulista perdeu a liderança do Grupo F e estacionou nos três pontos no torneio. No domingo (28), o time entra em campo contra o Fluminense, pelo Brasileirão.