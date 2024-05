Narrador do Sportv faz homenagem a Silvio Luiz em gol do Vasco contra o Fortaleza; veja

Jader Rocha homenageou Silvio Luiz em Vasco x Fortaleza (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 00:34 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 22/05/2024 - 06:42

O narrador Jader Rocha fez uma homenagem a Silvio Luiz, que morreu na última semana. O profissional do sportv imitou o lendário locutor ao narrar o primeiro gol do Vasco contra o Fortaleza, nesta terça-feira (21), em São Januário, pela Copa do Brasil.

- Olho no lance! É do Vasco. Foi foi foi foi foi foi foi ele, Vegetti, o craque da camisa número 99. Quando eram jogados redondos 15 minutos do primeiro tempo. Ao mestre Silvio Luiz, com carinho - narrou Jader Rocha.

A narração de Jader Rocha em homenagem a Silvio Luiz viralizou nas redes sociais e ganhou elogios de internautas. Vasco e Fortaleza ficaram em 3 a 3 no tempo normal, e o Cruzmaltino bateu o Tricolor nos pênaltis para avançar às oitavas de final.

Lenda da locução brasileira, Silvio Luiz morreu na última quinta-feira (16), aos 89 anos, em São Paulo. O narrador foi um dos principais nomes do jornalismo esportivo nacional e somou passagens por grandes veículos do país, como Record, Band, SBT e RedeTV!.