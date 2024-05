Mural na Argentina em homenagem a Di María é pichado em nova ameaça: ‘Ainda vai voltar?’

Mural com o rosto de Di María em Rosário é pichado (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/05/2024 - 14:11 • Rio de Janeiro (RJ)

Um mural com o rosto do jogador argentino Di María em Rosário, sua cidade natal, foi pichado na quarta-feira (29) com a frase "Ainda vai voltar?". Além disso, homens atiraram contra um posto de gasolina e deixaram um bilhete endereçado ao jogador.

- Estamos te esperando, Di María. Os rosarinos - diz o bilhete divulgado pela imprensa local.

Essa não é a primeira ameaça contra Di María. Em março, três homens jogaram uma bolsa com um cartaz em frente à casa dele ordenando que o atacante não voltasse a Rosário. Um suspeito foi preso pela polícia, apontado como idealizador do ato. As informações são do "ge"

O jogador, de 36 anos, está em fim de contrato com o Benfica e as ameaças retornaram após a intensificação dos rumores de seu retorno ao Rosario Central, clube onde foi revelado.

As primeiras ameaças teriam partido de narcotraficantes, mas dessa vez a pichação foi tratada pelas autoridades argentinas como provocação futebolística

No momento, Di María se concentra na disputa da Copa América, em junho, que será sua última competição com a seleção argentina.