Mundial de Clubes: taróloga vê eliminação de clube brasileiro na fase de grupos

Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense vão em busca do sonho da conquista da primeira Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Contudo, para a taróloga Lavínia Costa, o Alvinegro vai deixar o Mundial de forma precoce, ainda na primeira fase.

Em canal no Youtube, que conta com mais de 80 mil seguidores, Lavínia afirmou que o Botafogo ficará na terceira posição do Grupo B. A taróloga previu a classificação de Palmeiras, Flamengo e Fluminense na segunda posição de seus respectivos grupos.

Jogos do Flamengo no Mundial

O Flamengo estreia no dia 16 de junho contra o Espérance de Tunis, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Em seguida, enfrenta o Chelsea no mesmo estádio, em 20 de junho. A última partida da fase de grupos será contra o Los Angeles FC, no Camping World Stadium, em Orlando, no dia 24 de junho.

Jogos do Fluminense no Mundial

O Fluminense estreia no dia 17 de junho contra o Borussia Dortmund, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Em seguida, enfrenta o Ulsan Hyundai no mesmo estádio, em 21 de junho. A última partida da fase de grupos será contra o Mamelodi Sundowns, no Hard Rock Stadium, em Miami, no dia 25 de junho.

Jogos do Botafogo no Mundial

O Botafogo estreia no dia 15 de junho contra o Seattle Sounders, no Lumen Field, em Seattle. Em seguida, enfrenta o Paris Saint-Germain no dia 19 de junho e encerra a fase de grupos contra o Atlético de Madrid no dia 23 de junho, ambos os jogos no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles.

Jogos do Palmeiras no Mundial

O primeiro desafio do Verdão será contra o Porto, no dia 15, em Nova Jersey. No dia 19, também no mesmo estado, o Palmeiras reencontrará o Al Ahly, do Egito, para quem perdeu no Mundial de 2020 e venceu no ano seguinte. O Palmeiras enfrentará o Inter Miami no dia 23, na Flórida.