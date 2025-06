Morre Francisco Cuoco; relembre relação do ator com futebol

O ator Francisco Cuoco, um dos maiores nomes da televisão brasileira, morreu aos 91 anos nesta quinta-feira (19), em São Paulo. Ele morreu de falência múltipla dos órgãos às 14h54, no Hospital Albert Einstein. Com mais de 60 anos de carreira, Cuoco atuou no teatro, cinema e televisão. A grande maioria desse período na Rede Globo, em novelas que marcaram época, como "Pecado Capital" e "O Astro".

O que pouca gente sabe é que o ator, torcedor do Corinthians, também era bom com a bola nos pés. Foi o que revelou o amigo Luís Carlos Miele, durante uma homenagem ao artista no quadro "Arquivo Confidencial", do Domingão do Faustão, em 2013.

— Quando você entrou na TV Globo, fui buscar você para fazer parte do nosso time, no Clube dos 30. Sempre jogamos de lados diferentes. Na época, éramos como o Messi e o Neymar — disse Mieli.

Na mesma oportunidade, o também ator Antônio Pitanga contou que os dois faziam parte de um time de artistas da Rede Globo que viajava o país todo em exibições. De acordo com Pitanga, Cuoco, o camisa 9 do elenco, batia um bolão dentro e fora de campo.

Francisco Cuoco se arriscou como jogador do time da Rede Globo (Reprodução/TV Globo)

— Fazíamos jogos com artistas pelo Brasil e Francisco Cuoco era bom dentro e fora de campo. Muita vezes tínhamos que sair no carro dos bombeiros por causa da muvuca que as mulheres faziam por causa dele — afirmou.

O ator será velado nesta sexta-feira (20), das 7h às 15h, no Funeral Home, em São Paulo, em cerimônia aberta ao público. O enterro será às 16h e fechado para familiares e amigos.