Vasco empata com Flamengo e quebra jejum de sete anos no Brasileirão

Vasco e Flamengo ficaram no empate por 1 a 1 neste domingo (21), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de não ser o resultado ideal para o Gigante da Colina, o time conseguiu encerrar um incômodo jejum: há sete anos não finalizava um Brasileirão sem ao menos uma derrota para o rival rubro-negro. Em 2025, os confrontos entre as equipes pela competição terminaram em igualdade — além deste domingo, houve outro empate por 0 a 0 no primeiro turno.

O retrospecto recente mostra o quanto o Vasco vinha sofrendo nos duelos. No ano passado, o Flamengo venceu goleou na primeira partida e empatou a segunda: 6 a 1 e 1 a 1. Em 2023, o Rubro-Negro levou a melhor nas duas oportunidades, vencendo por 4 a 1 e 1 a 0. A última vez que os vascaínos haviam conseguido evitar a derrota em clássicos do Brasileirão ocorreu em 2018, com dois empates por 1 a 1.

Rayan fez o gol do Vasco contra o Flamengo

No período, houve ainda confrontos equilibrados, como o empate em 4 a 4 no Campeonato Brasileiro de 2019, mas o domínio rubro-negro foi predominante na maioria dos encontros. A igualdade deste domingo quebra a sequência negativa e serve como alívio para a torcida cruz-maltina, que vinha acumulando frustrações diante do rival.

O próximo compromisso do Vasco será já na quarta-feira (24), contra o Bahia, em São Januário, às 19h30 (de Brasília), em partida atrasada do primeiro turno. O duelo é direto na luta contra a parte de baixo da tabela e pode ser determinante para os objetivos da equipe na reta final da temporada.