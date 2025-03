Modelo diz ter recebido R$ 150 mil de jogador do Corinthians por striptease

A modelo Vanessa Ataídes revelou ter recebido uma proposta de R$ 150 mil de um jogador do Corinthians para fazer um striptease. Em conversa com o portal "Metrópoles", a influenciadora afirmou que aceitou o dinheiro e realizou a dança particular para o atleta, que não teve o nome revelado.

- Uma pessoa próxima dele entrou em contato pelo Instagram dizendo que o meu bumbum chamou bastante atenção dele. Achei que fosse mentira a proposta, depois que foi comprovado tudo, aceitei o dinheiro - disse Vanessa.

- Foi tudo muito profissional. Ele é muito educado e gentil. Eu havia exigido que não tocasse em mim no show e ele cumpriu. Preciso pensar na aposentadoria. Vou usar nisso - completou a modelo, que também atua como DJ.

Com 126 cm de bumbum, Vanessa Ataídes já virou notícia fora do país pela forma física. Em 2021, o jornal "The Sun" classificou a influenciadora como dona do "maior bumbum do Brasil". Nas redes sociais, onde compartilha a rotina e estilo de vida, a modelo soma mais de 700 mil seguidores.