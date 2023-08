- A atuação hoje foi fraquíssima e era para empate ou derrota. O Coritiba teve várias chances para fechar com a vitória. Então, que o torcedor do Flamengo não se engane. Se continuar do jeito que está ou vai levar uma sapatada do São Paulo na Copa do Brasil, vai passar uma temporada inteira sem título. Ou eles começam a respeitar o torcedor ou vai ser atropelado. Ou alguém dessa diretoria resolve ter pulso para exigir mais vontade desse Flamengo ou vai ficar pior. Hoje, esses jogadores não honram a camisa do Flamengo. Mais um jogo insuportável do Flamengo -, desabafou.