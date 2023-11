No dia 30 de dezembro, segundo os relatos publicados pela imprensa espanhol, a vítima foi convidada para entrar em uma área VIP de uma boate. No espaço reservado, a mulher conheceu Daniel Alves e os dois dançaram juntos. De acordo com os jornais, a denunciante relatou que o jogador "levou várias vezes a mão dela até seu pênis, que ela retirou assustada". Depois disso, os dois teriam entrado em um banheiro, onde o crime teria ocorrido.