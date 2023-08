Responsabilidade de Pia Sundhage

- Não quero ser crítica, tentar achar um culpado pela eliminação. Foram vários fatores que pesaram. Mas o comando, desde que começou a Copa do Mundo, pecou. Jogamos três jogos com três times titulares diferentes. Quem está lá, não tem coerência. E os jogadores perdem a confiança no comando. A Lauren foi titular no primeiro jogo, no segundo, e no terceiro saiu para a entrada a Kathellen. Por que a Marta, que entrou 10 minutos no primeiro jogo, 15 no segundo, foi titular e capitã no terceiro? -