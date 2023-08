O lateral-esquerdo Marcelo, do Fluminense, escreveu um pedido de desculpas nas redes sociais a Luciano Sánchez, do Argentinos Juniors, após lesionar acidentalmente a perna do jogador no confronto entre as equipes da última terça-feira (1º). Nos comentários, ex-companheiros como Cristiano Ronaldo e Vinícius Júnior se solidarizam com o astro brasileiro. O atual e o antigo donos da camisa 7 do Real Madrid deixaram emojis na publicação do craque tricolor.