O TSJ da Catalunha informou que o atleta foi citado para receber "a resolução que encerra a fase de investigação e que detalha os indícios que a juíza de instrução considera que, das provas realizadas, existem contra ele. Apesar do brasileiro estar "insatisfeito" com o relato dos fatos, a defesa do ex-jogador do Barcelona informou, em comunicado, que a intenção é agilizar o processo.