A goleada do Inter Miami sobre o Charlotte FC, pelas quartas de final da Copa das Ligas, ficará marcada para sempre na história de Harper Seven Beckham. Isso porque, a filha mais nova de Victoria e David Beckham entrou em campo de mãos dadas com ninguém menos que Lionel Messi. E o momento, é claro, foi compartilhado nas redes sociais do casal.