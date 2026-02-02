Léo Lima será a grande atuação do Fut&Papo nesta segunda-feira
Jogador ficou conhecido pelo cruzamento que originou o gol do título do Vasco, em 2003
O programa Fut&Papo recebe, nesta segunda-feira (02/02), às 19h, o ex-jogador Léo Lima. Revelado na base do Madureira, o meia construiu uma carreira marcada por passagens relevantes em grandes clubes do país e do exterior.
Léo Lima ficou nacionalmente conhecido pelo cruzamento que originou o gol do título do Vasco, em 2003, lance que entrou para a história do clube. Ao longo da carreira, também vestiu camisas de peso como Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Santos e São Paulo, além de ter atuado no futebol europeu pelo Porto, de Portugal.
Durante o programa, o ex-jogador vai relembrar momentos marcantes da trajetória profissional, falar sobre experiências no futebol brasileiro e internacional e analisar os principais jogos da temporada 2026, trazendo sua visão técnica e vivência dentro de campo.
Onde assistir ao programa do Fut&Papo?
O Fut&Papo vai ao ar ao vivo, nesta segunda-feira, às 19h, com apresentação de João Lidington, Marcelo Smigol e Fernando David, sob direção de Marcelo Gorodicht.
Tudo sobre
