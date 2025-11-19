Medalhista olímpica, Jade Barbosa anuncia nascimento da filha; confira
Jade Barbosa dá à luz a primeira filha, Eva
A medalhista olímpica Jade Barbosa anunciou, nesta semana, o nascimento de sua primeira filha, Eva. A atleta de 34 anos utilizou as redes sociais para compartilhar a novidade e dividir com os fãs os primeiros registros da bebê, fruto de seu casamento com o administrador e músico Leandro Fontanesi.
Em uma publicação que rapidamente viralizou, Jade postou fotos emocionantes ainda na maternidade, mostrando o rostinho da recém-nascida e o enfeite de porta que anunciava: "Nossa Eva chegou". O nascimento ocorreu na Perinatal Barra, no Rio de Janeiro.
A chegada de Eva coroa um ciclo inesquecível na vida pessoal e profissional da atleta. Após liderar a equipe brasileira na conquista histórica da medalha olímpica em Paris em 2024 e se firmar como um ícone de longevidade no esporte, Jade vive agora a realização do sonho da maternidade.
Ela e Leandro Fontanesi estão juntos desde 2019 e oficializaram a união em uma cerimônia em 2024. A gravidez foi anunciada em junho deste ano, emocionando os seguidores que acompanharam a rotina de treinos da ginasta adaptada à gestação.
Carreira de Jade Barbosa na ginástica
A nova mamãe é uma atleta de elite da ginástica brasileira. Ela ajudou a elevar o nível do esporte no país e é exemplo de uma rara e admirável longevidade na modalidade.
Tudo começou em 2016, quando Jade, com apenas 16 anos de idade, conquistou uma medalha de bronze na disputa individual geral do Campeonato Mundial de Stuttgart, na Alemanha, e se tornou a primeira brasileira a subir ao pódio da categoria mais importante da competição. A primeira ginasta a repetir a marca foi Rebeca Andrade, com o ouro inédito em 2022.
A ginasta também fez parte da primeira Seleção Brasileira a chegar em uma final olímpica na disputa por equipes. Em Paris 2024, a veterana participou do feito inédito da ginástica brasileira e conquistou o bronze olímpico por equipes.
